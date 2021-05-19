Месяц на фастфуде - врач провел шокирующий эксперимент

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Ракурс

Месяц на фастфуде прожил врач Крис ван Таллекен из Великобритании, который принял участие в медицинском эксперименте. На протяжении четырех недель он питался полуфабрикатами, а команда медиков оценивала состояние его здоровья.

В ходе эксперимента 42-летний Крис ван Таллекен набрал лишние килограммы и подверг свое здоровье существенному риску, пишет Daily Mail со ссылкой на документальный фильм от ВВС.

Я стал вяло соображать и плохо спать; я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. У меня появилась изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя… Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость, — отметил врач.

Ученые заметили изменения в его мозгу и выяснили, что вредная пища превратила мужчину в пищевого наркомана. Рацион Туллекена на 80% состоял из ультра-обработанных продуктов — фастфуда, в составе которого присутствовали эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, сухие вещества, ароматизаторы.

Мой мозг подталкивает меня к поиску фастфуда. Даже после того, как я перестал придерживаться такой диеты, томография показала, что новые связи в мозге все еще действуют, — отметил Туллекен.



В результате британец, весивший почти 82 кг, за месяц набрал свыше 6,5 кг. (почти 89 кг). Сейчас он вернулся к здоровому питанию и весит 87,7 кг.

Источник: Daily Mail