Запретить газовые котлы и бензиновые авто с 2025 года требуют ученые

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Изменения климата требуют немедленной реакции мира. Так считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА) и требуют с 2025 года запретить продавать новые котлы, работающие на ископаемом топливе.

Чтобы достичь нулевых выбросов углерода к середине XXI века, необходимо запретить и продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, сообщает «BBC Украина».

МЭА требует прекратить и разведку новых месторождений угля, нефти или газа. Это один из 400 шагов на пути к минимизации выбросов в атмосферу, которые агентство обнародовало в специальном отчете.

Его тезисы будут рассмотрены на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Эти шаги необходимы для реализации Парижской климатического соглашения.

МЭА анализирует, как мир производит и потребляет энергию. По данным агентства, энергетический сектор производит 75% выбросов парниковых газов. Чтобы избежать глобальной катастрофы, ученые требуют ограничить глобальное потепление до 1,5°С, а для этого выбросы парниковых газов необходимо уменьшить вдвое к 2030 году. К 2050 году выбросы должны достичь нуля.

Отчет МЭА предполагает, что к 2050 году глобальная экономика увеличится вдвое, количество людей вырастет на 2 млрд, но спрос на энергию уменьшится на 8%. Авторы исследования заявляют, что их план мало зависит от технологий удаления углерода из воздуха и в нем не предусмотрены новые поставки угля, нефти или газа.

Источник: BBC Украина