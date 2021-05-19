Законопроект про місцевий референдум вже у Раді — що пропонують “слуги” — місцевий референдум

Законопроект про місцевий референдум внесли в Раду — що він передбачаєhttps://racurs.ua/ua/n154848-zakonoproekt-pro-miscevyy-referendum-vnesly-v-radu-scho-vin-peredbachaie.htmlРакурс
Законопроект про місцевий референдум 19 травня з’явився у Верховній Раді — перший заступник спікера Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук разом із народними депутатами зареєстрував документ № 5512 у парламенті.
Виникла нагальна потреба в комплексному правовому регулюванні питань підготовки і проведення місцевого референдуму, — переконує нардеп-«слуга» Стефанчук.
Проект закону включає наступні головні положення:
місцевий референдум визначається як форма самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування;
предметом місцевого референдуму виступають питання місцевого значення, зокрема й ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади (наприклад, дострокового звільнення голови ОТГ);
на голосування не можуть виноситися питання, які суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади;
Ініціювати місцевий референдум може територіальна громада (щонайменше 10% виборців), сільська, селищна, міська рада або сільський/міський голова.
Виносити на місцевий референдум можна буде лише одне питання, і на це питання треба дати чітку відповідь «так» або «ні». Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні громадяни України.
Рішення місцевого референдуму буде обов’язковим для виконання.