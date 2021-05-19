Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Законопроект про місцевий референдум вже у Раді — що пропонують “слуги” — місцевий референдум

Законопроект про місцевий референдум внесли в Раду — що він передбачає

19 тра 2021, 12:54
999

Законопроект про місцевий референдум 19 травня з’явився у Верховній Раді — перший заступник спікера Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук разом із народними депутатами зареєстрував документ № 5512 у парламенті.

Виникла нагальна потреба в комплексному правовому регулюванні питань підготовки і проведення місцевого референдуму, — переконує нардеп-«слуга» Стефанчук.

Проект закону включає наступні головні положення:

  • місцевий референдум визначається як форма самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування;

  • предметом місцевого референдуму виступають питання місцевого значення, зокрема й ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади (наприклад, дострокового звільнення голови ОТГ);

  • на голосування не можуть виноситися питання, які суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади;

Ініціювати місцевий референдум може територіальна громада (щонайменше 10% виборців), сільська, селищна, міська рада або сільський/міський голова.

Виносити на місцевий референдум можна буде лише одне питання, і на це питання треба дати чітку відповідь «так» або «ні». Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні громадяни України.


Рішення місцевого референдуму буде обов’язковим для виконання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів