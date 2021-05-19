Экс-судья Чаус записал новое видео

Николай Чаус, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n154850-eks-sudya-chaus-zapisal-novoe-video.html

Ракурс

Николай Чаус, бывший судья, записал новое видеообращение.

В нем Чаус заявил, что передает друзьям материалы на людей, якобы причастных к его похищению в 2016 году. Соответствующий видеозапись опубликован в Telegram-канале «ChausUA Николай Чаус».

Осталось 10 часов…, — говорится в описании к видео.

На Известно Чаус утверждает, что люди, причастные к якобы его похищении в 2016 году, боятся его возвращения и сделают все, чтобы он замолчал.

А зная их возможности, в том числе и финансовые, я волнуюсь за свою жизнь и жизнь своих родных. Поэтому я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мною за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего их опубликования, — заявил экс-судья на видео.

Также Чаус в видеообращении призывает правоохранительные органы «со всей ответственностью» проставитися к упомянутому им материалу.

Чауса 9 августа 2016 года сотрудники НАБУ задержали за получение взятки в размере 150 тыс. долл. США. 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала разрешение на его арест, однако Чаус к тому времени уже покинул территорию Украины и 12 сентября его объявили в розыск.

В начале апреля этого года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день МВД Молодовы заявило, что Чауса похитили в Кишиневе иностранные граждане.

Напомним, 17 мая появилось видео с Чаусом, на котором экс-судья заявил, что находится в безопасности.