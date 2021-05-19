Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/n154851-krupneyshiy-v-mire-aysberg-otkololsya-ot-antarktidy-foto.html

Ракурс

Айсберг А-76, крупнейший на сегодня айсберг на планете, откололся от Антарктиды.

Размеры гигантской льдины составляют 170 км в длину и 25 км в ширину. Площадь айсберга достигает 4 тыс. 320 кв. км, что сопоставимо с территорией испанского острова Майорка. Об этом 19 мая сообщает портал Meteoweb со ссылкой на данные спутников.

По информации метеорологов, айсберг А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла. Британская антарктическая служба идентифицировала льдину, а впоследствии Национальный ледовый центр США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1 подтвердил эту информацию.

Напомним, 27 февраля от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 тыс. 270 кв. км. Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley. Более 10 лет назад на леднике толщиной 150 м начали появляться крупные трещины, одна из них начала активно расти. А 26 февраля 2021 года за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

Источник: Meteoweb