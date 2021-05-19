Держрегулювання цін на газ для тепловиків скасував уряд — що це означає

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Держрегулювання цін на газ скасував уряд з 20 травня — Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього засідання вирішив не продовжувати покладання на НАК «Нафтогаз України» спеціальних зобов’язань з продажу природного газу виробникам теплової енергії.

З 20 травня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов’язує «Нафтогаз» продавати їм «блакитне пальне» за фіксованою ціною, — заявив у середу прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

Термін дії попередньої постанови уряду закінчується 20 травня 2021 року.

За його словами, це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу.

Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду, — заявив прем'єр.

Відтак, звертаючись до міських голів, прем'єр повідомив, що, згідно з роз’ясненням регулятора, зміна постачальника можлива навіть за наявності заборгованості за газ і такі прецеденти вже є.

Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не покриватиметься фіксованою ціною на газ. Тепер всі теплокомунерго, більшість з яких належать місцевій владі, заключатимуть контракти з газопостачальними компаніями самостійно на тих найкращих умовах, які будуть присутніми на ринку, — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін продовжив режим покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.