Закриті у селах школи Рада пропонує дозволити здавати в оренду

https://racurs.ua/ua/n154853-zakryti-u-selah-shkoly-rada-proponuie-dozvolyty-zdavaty-v-orendu.html

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Закриті внаслідок укрупнення навчальні заклади у сільській місцевості часто перебувають у занедбаному стані. Верховна Рада 18 травня ухвалила в першому читанні законопроект щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів.

Проект закону № 5230 встановлює, що майно ліквідованих закладів освіти в сільській місцевості може використовуватись не тільки для освітніх потреб.

Новація забороняє відчуження такого майна, його застави, чи погашення ним боргів. Гроші, отримані від оренди закритих шкіл, місцева влада зможе використати виключно на освітні потреби.

Метою законопроекту є закріплення на рівні закону можливості для ОТГ ефективно розпоряджатися майном ліквідованих комунальних навчальних закладів середньої освіти, що знаходяться у сільській місцевості, — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Законопроект змінює положення кількох законів: «Про оренду державного та комунального майна» і «Про повну загальну середню освіту».