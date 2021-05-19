Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Нові міністри — Шмигаль вніс кандидатури до Ради

19 тра 2021, 13:59
999

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, вніс до Верховної Ради подання на призначення на посади міністра інфраструктури, міністра охорони здоров’я та віце-прем'єр-міністра — міністра економіки, які звільнилися за результатами проведеного вчора, 18 травня, засідання парламенту.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря Шмигаля Ольгу Куришко.

У цих поданнях Шмигаль пропонує парламенту:

  • на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки призначити Олексія Любченка;
  • на посаду міністра інфраструктури — Олександра Кубракова;
  • на посаду міністра охорони здоров’я — Віктора Ляшка.

Згідно з нормами законодавства, пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів уряду вносить коаліція депутатських фракцій, подання про призначення вносить прем'єр-міністр.


Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила з посад міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Джерело: «Укрінформ»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів