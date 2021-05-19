Денис Шмигаль, фото: КМУ

https://racurs.ua/ua/n154855-novi-ministry-shmygal-vnis-kandydatury-do-rady.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, вніс до Верховної Ради подання на призначення на посади міністра інфраструктури, міністра охорони здоров’я та віце-прем'єр-міністра — міністра економіки, які звільнилися за результатами проведеного вчора, 18 травня, засідання парламенту.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря Шмигаля Ольгу Куришко.

У цих поданнях Шмигаль пропонує парламенту:

на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки призначити Олексія Любченка;

на посаду міністра інфраструктури — Олександра Кубракова;

на посаду міністра охорони здоров’я — Віктора Ляшка.

Згідно з нормами законодавства, пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів уряду вносить коаліція депутатських фракцій, подання про призначення вносить прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила з посад міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Джерело: «Укрінформ»