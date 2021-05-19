Як голосуватимуть за нових міністрів, повідомили в опозиції, фото — Слово і діло

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Ракурс

Фракції опозиції — «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина» — визначилися із тим, як голосуватимуть за призначення нових міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

Найімовірніше, під час розгляду питання в Раді, яке може відбутися вже 20 травня, опозиціонери не підтримають нових міністрів.

«Європейська солідарність» — єдина фракція в залі, яка не має жодного відношення до урядів Зеленського і не голосували за жодного міністра. Так розповіла у Раді на позачерговому засіданні 18 травня Ірина Геращенко.

Ми не відповідаємо за цей хаос, бардак, непрофесійність, корупцію, — сказала нардеп із фракції Петра Порошенка.

Позиція «ЄС» — увесь уряд Зеленського за непрофесійність, бардак, корупцію, хаос, відсутність стратегії мають піти у відставку.

В Порошенка вважають, що український парламент множиться на нуль і всі рішення призначаються на Банковій.

«Батьківщина» вчора влаштувала демарш в Раді. Її лідер Юлія Тимошенко заявила, що «не окремі міністри винні в провалах, а президент з його хибною стратегією розвитку держави». Тому «Батьківщина» у голосуваннях за відставку Степанова, Криклія і Петрашка участі не брала.

Фракція «Голосу» не буде голосувати за призначення нових міністрів охорони здоров‘я, економіки та транспорту. Про це заявив 19 травня голови фракції Ярослав Железняк.

Він сказав, що «запропоновані кандидатури можуть обговорюватись», але, наприклад, Віктор Ляшко як заступник міністра охорони здоров’я теж частково несе відповідальність за провали міністерства у рік пандемії.

«Голос» — опозиція, тому не голосуватиме за ці призначення, — сказав Железняк.

Нагадаємо, що 18 травня парламент відправив у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія. Згодом в парламент надійшло подання від фракції «Слуга народу» про призначення міністром охорони здоров’я головного санлікаря країни Ляшка.