Стало известно, как изменятся тесты ВНО в 2021 году

https://racurs.ua/n152838-stalo-izvestno-kak-izmenyatsya-testy-vno-v-2021-godu.html

Ракурс

Изменится ли формат проведения ВНО в 2021 году по сравнению с прошлыми годами, а также какие новации ждут участников оценивания в этом году, рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Формат проведения ВНО в 2021 году не изменится по сравнению с прошлыми годами, однако будут новации в содержании тестов и количестве учебных предметов, — сообщили в УЦОКО в ответ на запрос «Ракурса» в конце марта.

Также там добавили, что каждый участник ВНО имеет право пройти бесплатное оценивание не более чем из пяти учебных предметов. Для сравнения, в прошлом году количество предметов для ВНО составляло четыре.

В этом году, в отличие от предыдущих лет, будет проведено отдельно ВНО по украинскому языку и ВНО по украинскому языку и литературе. Поэтому выпускники самостоятельно смогут выбирать, какую работу выполнять — только ВНО по украинскому языку или ВНО по языку и литературе.

Кроме этого, некоторые обновления будут касаться и ВНО по математике.

Напомним, что по состоянию на 5 марта для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировались свыше 300 тыс. человек, которые избрали более 1,2 млн тестирований.