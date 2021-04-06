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Ракурс
Стало известно, как изменятся тесты ВНО в 2021 году

Стало известно, как изменятся тесты ВНО в 2021 году

6 апр 2021, 14:13
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Изменится ли формат проведения ВНО в 2021 году по сравнению с прошлыми годами, а также какие новации ждут участников оценивания в этом году, рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Формат проведения ВНО в 2021 году не изменится по сравнению с прошлыми годами, однако будут новации в содержании тестов и количестве учебных предметов, — сообщили в УЦОКО в ответ на запрос «Ракурса» в конце марта.

Также там добавили, что каждый участник ВНО имеет право пройти бесплатное оценивание не более чем из пяти учебных предметов. Для сравнения, в прошлом году количество предметов для ВНО составляло четыре.

В этом году, в отличие от предыдущих лет, будет проведено отдельно ВНО по украинскому языку и ВНО по украинскому языку и литературе. Поэтому выпускники самостоятельно смогут выбирать, какую работу выполнять — только ВНО по украинскому языку или ВНО по языку и литературе.

Кроме этого, некоторые обновления будут касаться и ВНО по математике.


Напомним, что по состоянию на 5 марта для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировались свыше 300 тыс. человек, которые избрали более 1,2 млн тестирований.

Источник: Ракурс


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