Вакцинацию медиков от коронавируса в Одессе простимулируют премиями

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152837-vakcinaciu-medikov-ot-koronavirusa-v-odesse-prostimuliruut-premiyami.html

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В Одессе медикам будут выдавать премию за вакцинацию от коронавируса. Причиной для такой необычной системы вознаграждений за прививки послужило большое количество врачей, отказывающихся прививаться.

За вакцинацию медикам предлагают надбавку в 1 тыс. гривен. Об этом сообщает «Думская».

Отметим, что оригинальный способ поощрения медиков за вакцинацию придумали в Подольской городской больнице. На сегодняшний день в этом медучреждении согласились вакцинироваться не более 20% сотрудников. Сами медики заявляли, что им угрожают штрафами за нежелание делать прививки.

Такой невысокий процент наблюдается почти во всех медучреждениях. У меня был разговор с заведующими отделениями на эту тему. Вероятно, они интерпретировали по-своему озвученную информацию и напугали сотрудников, — заявил главный врач медучреждения Александр Жуковский.

Напомним, ранее мы сообщали, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине начнет формироваться тогда, когда появится 60−70% привитых граждан. В Украине 70% населения — это 24 млн граждан. До конца года в стране должны вакцинировать большинство взрослого населения и это позволит сформировать коллективный иммунитет.