Фейкові відповіді на ЗНО-2021 «штампують» шахраї

ЗНО-2021. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154873-feykovi-vidpovidi-na-zno-2021-shtampuut-shahrayi.html

Ракурс

ЗНО-2021 ще не відбулося, однак у мережу вже почали «зливати» нібито відповіді на запитання в тестах.

«Привабливі» пропозиції щодо купівлі тестів пропонують різні канали у Telegram. Про це повідомляє прес-служба Українського центра оцінювання якості освіти.

У центрі заявляють, що випадків шахрайства, пов’язаного зі ЗНО побільшало — спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них, запевняючи в надійності та правдивості джерела інформації.

Для «переконливості» батькам та дітям надсилають фейковий лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. В центрі зауважили, що створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО, а тести друкуються та укладаються в умовах конфіденційності, тому ніяких «злитих» тестів шахраї продавати не можуть, а просто наживаються на довірливих батьках та дітях.

Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці «Тести минулих років», перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини в знаннях тощо, — заявили в центрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цьогоріч, на відміну від попередніх років, буде проведено окремо ЗНО з української мови та ЗНО з української мови й літератури. Відтак випускники самостійно обиратимуть, яку роботу виконувати — лише ЗНО з української мови чи ЗНО з мови та літератури. Окрім цього, певні оновлення стосуватимуться і ЗНО з математики.