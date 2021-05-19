Высший совет правосудия. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154877-kak-budut-otbirat-kandidatov-v-vysshiy-sovet-pravosudiya-zakon.html

Ракурс

Высший совет правосудия (ВСП) будет отбирать кандидатов по особым критериям. Народные депутаты приняли за основу законопроект № 5068, предусматривающий установление дополнительного этапа при отборе кандидатов в члены ВСП.

Кандидатов будут проверять на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности. Специально для этого будет создан Этический совет, в состав которого войдут лица с безупречной деловой репутацией, высокими профессиональными и моральными качествами, общественным авторитетом.

Кроме того, члены Этического совета должны будут иметь опыт работы, в том числе, в других странах, не менее 10 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию гособвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах, связанных с коррупцией. Таким образом, круг лиц, которые войдут в Этический совет, будет весьма ограничен и включит в себя три судьи и три лица, определенных международными организациями.

Этический совет будет изучать документы, предоставленные на конкурс кандидатами, а также сможет собирать дополнительную информацию о кандидатах. По результатам ее изучения совет будет предоставлять заключение об их соответствии критериям профессиональной этики.

Кроме того, законопроект предусматривает создание службы дисциплинарных инспекторов ВСП. Дисциплинарные инспекторы ВСП будут проводить предварительную проверку дисциплинарной жалобы, анализировать предоставленные документы и готовить проекты решений дисциплинарной палаты и ВСП в рамках дисциплинарного производства касательно судьи.