Василий Вирастюк. Фото: УП

https://racurs.ua/n154882-virastuka-priznali-izbrannym-deputatom-verhovnoy-rady.html

Ракурс

Василий Вирастюк, кандидат в нардепы от округа № 87, был снова признан избранным депутатом Верховной Рады.

Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании сегодня, 19 мая.





Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета, — заявили в ЦИК.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду в округе № 87, что в Ивано-Франковской области, в ответ на решение Верховного суда, который не позволил признать победителем кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка, прокомментировала Центральная избирательная комиссия. Там искали «оптимальные действия и решения», с помощью которых можно установить истинные результаты волеизъявления.