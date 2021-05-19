Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Василий Вирастюк. Фото: УП

Вирастюка признали избранным депутатом Верховной Рады

19 мая 2021, 19:17
999

Василий Вирастюк, кандидат в нардепы от округа № 87, был снова признан избранным депутатом Верховной Рады.

Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании сегодня, 19 мая.

Пост ЦИК. Скриншот: Facebook


Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета, — заявили в ЦИК.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду в округе № 87, что в Ивано-Франковской области, в ответ на решение Верховного суда, который не позволил признать победителем кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка, прокомментировала Центральная избирательная комиссия. Там искали «оптимальные действия и решения», с помощью которых можно установить истинные результаты волеизъявления.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров