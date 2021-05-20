Повторные довыборы в Раду на Прикарпатье требует провести ОПОРА

https://racurs.ua/n154900-povtornye-dovybory-v-radu-na-prikarpate-trebuet-provesti-opora.html

Ракурс

Гражданская сеть ОПОРА призывает провести повторные довыборы в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области.

В ОПОРЕ считают, что повторные выборы были бы «самым демократичным способом решения проблемы». Другие варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования. Об этом говорится в заявлении гражданской сети.

Решение ЦИК во исполнение постановления Большой палаты Верховного Суда принимались комиссией в условиях отсутствия четких механизмов правового решения беспрецедентной ситуации в округе. И хотя решения ЦИК могут рассматриваться как один из вариантов исполнения решения суда, однако они не устраняют ключевой проблемы избирательного процесса, которая заключается в отсутствии возможности достоверного установления результатов волеизъявления избирателей в пределах округа, — говорится в заявлении.

Тем временем соперник Вирастюка на выборах Александр Шевченко прокомментировал решение Центризбиркома. Кандидат в нардепы считает, что ЦИК пренебрег решением Верховного суда Украины. Он отметил, что комиссия признала недействительными результаты выборов на шести участках — на всех тех участках, где он побеждал. Также он заявил, что исчезли 504 бюллетеня в ночь, когда работало спецподразделение Службы безопасности Украины в городе Надворная. Кроме того, по его словам, теперь ЦИК вообще не учла ни одного из 3 тыс. 189 голосов. Шевченко отметил, что его команда обратится в суд.

Друзья! Получается, что волеизъявление граждан в Украине никого не интересует? Неужели теперь даже нет смысла идти на выборы, потому что победителем все равно сделают того, кого нужно, а не того, кого выбирают люди? — заявил он.



Напомним, 19 мая Центральная избирательная комиссия вновь определила кандидата в нардепы от округа № 87 Василия Вирастюка избранным депутатом Верховной Рады. В ЦИК отметили, что, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета.