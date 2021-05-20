https://racurs.ua/ua/n154903-morozy-povernulysya-v-karpatah-zafiksuvaly-minusovu-temperaturu-foto.html

Ракурс

Мороз у травні зафіксували метеорологи в українських Карпатах.

Мінусова температура в горах спостерігається у четвер, 20 травня. Стовпчики термометрів показують до 1° морозу. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена до 50 м. Вітер спостерігається східний та північно-східний зі швидкістю 8−9 м/с.

За прогнозами українського Гідрометцентру, 20 травня погода в Україні буде дощовою в усіх областях, окрім Донбасу, Запорізької області та Криму. Температура повітря почне зростати — вдень обіцяють до 23° тепла.

Нагадаємо, 18 травня внаслідок сильних злив, які прокотилися низкою областей, було затоплено вулиці, підвали будівель, знеструмлено населені пункти, а також пошкоджено автомобілі.