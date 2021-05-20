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Ракурс

Морози повернулися — в Карпатах зафіксували мінусову температуру (ФОТО)

20 тра 2021, 11:34
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Мороз у травні зафіксували метеорологи в українських Карпатах.

Мінусова температура в горах спостерігається у четвер, 20 травня. Стовпчики термометрів показують до 1° морозу. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість обмежена до 50 м. Вітер спостерігається східний та північно-східний зі швидкістю 8−9 м/с.

Морози в травні зафіксували метеорологи в Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

За прогнозами українського Гідрометцентру, 20 травня погода в Україні буде дощовою в усіх областях, окрім Донбасу, Запорізької області та Криму. Температура повітря почне зростати — вдень обіцяють до 23° тепла.


Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, 18 травня внаслідок сильних злив, які прокотилися низкою областей, було затоплено вулиці, підвали будівель, знеструмлено населені пункти, а також пошкоджено автомобілі.

Джерело: Ракурс


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