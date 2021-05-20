Росія продовжує спорудження «Північного потоку-2», фото: UA.NEWS

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Верховна Рада звернеться до Конгресу США щодо газогону «Північний потік-2», покликаного по дну Балтійського моря з'єднати Росію та Німеччину в обхід України.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив невідкладно підготувати до розгляду проект відповідної постанови. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Звертаюся до профільного комітету з дорученням сьогодні (20 травня — ред.) о 15.00 провести засідання та підготувати вищезазначений проект постанови до розгляду. Щоб завтра після години запитань до уряду другим питанням ми могли його розглянути у стінах Верховної Ради, — наголосив Разумков.



Зазначається, що проект постанови міститиме звернення Ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, у квітні віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, як на Україну вплине запуск «Північного потоку-2».