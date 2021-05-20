Россия продолжает строительство «Северного потока-2», фото: UA.NEWS

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Верховная Рада обратится к Конгрессу США относительно газопровода «Северный поток-2», призванного по дну Балтийского моря соединить Россию и Германию в обход Украины.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил безотлагательно подготовить к рассмотрению проект соответствующего постановления. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Обращаюсь к профильному комитету с поручением сегодня (20 мая — ред.) в 15.00 провести заседание и подготовить вышеупомянутый проект постановления к рассмотрению. Чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли его рассмотреть в стенах Верховной Рады, — подчеркнул Разумков.



Отмечается, что проект постановления будет содержать обращение Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток-2».

Напомним, в апреле вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, как на Украину повлияет запуск «Северного потока-2».