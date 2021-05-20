Для Порошенко человек ничто, его настигнет карма, скриншот видео

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Ракурс

Отношения с Петром Порошенко прокомментировал на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский.

Дмитрий Гордон спросил у президента Украины, почему к нему в команду «попадают не лучшие, а худшие», что он думает о Николае Тищенко и стал ли Зеленский приговором для экс-президента Порошенко.

Я уже стал его приговором. Но он этого еще не осознал. Я думаю, он много плохого сделал на посту президента Украины. И я рад, что он не приходит ко мне. Мне так легче, — сказал президент Гордону.

Он признал, что в украинской политике надо договариваться, но он на такое не способен, хотя Порошенко якобы также предлагал союзнические отношения после проигрыша на выборах.

Самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — это ничто. Такое нельзя исправить ни образованием, ни опытом. Оно или есть, или нет, — заявил президент.

Зеленский считает, что является «реальным приговором для Порошенко, поскольку пошел в президенты».

Глава государства не ответил на вопрос, почему его предшественник на свободе и сказал, что «его догонит карма».

Зеленский также отметил, что ему порой бывает стыдно за тех, кто с ним пришел к власти. Но считает, что людям, если они не преступники, стоит давать второй, а иногда и третий шансы.