Для Порошенка людина ніщо, його наздожене карма, скріншот відео

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Ракурс

Стосунки із Петром Порошенком прокоментував на підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський.

Дмитро Гордон запитав у президента України, чому до нього в команду «потрапляють не кращі, а гірші», що він думає про Миколу Тищенка і чи став Зеленський вироком для екс-президента Порошенка.

Я вже став його вироком. Але він це ще не усвідомив. Я думаю, він багато чого поганого зробив на посаді президента України. І я радий, що він не приходить до мене. Мені так легше, — сказав президент Гордону.

Він визнав, що в українській політиці треба домовлятися, але він на таке неспроможний, хоча Порошенко нібито також пропонував союзницькі стосунки після програшу на виборах.

Найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина — це ніщо. Таке не можна виправити ані освітою, ані досвідом. Воно або є, або ні, — заявив президент.

Зеленський вважає, що є «реальним вироком для Порошенко, оскільки пішов у президенти».

Глава держави не відповів на питання, чому його попередник на волі і сказав, що «його наздожене карма».

Зеленський також зазначив, що йому часом буває соромно за тих, хто з ним прийшов до влади. Але вважає, що людям, якщо вони не злочинці, варто давати другий, а часом і третій шанси.