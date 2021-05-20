Для Порошенка людина ніщо, його наздожене карма — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n154922-dlya-poroshenka-ludyna-nischo-yogo-nazdojene-karma-zelenskyy.htmlРакурс
Стосунки із Петром Порошенком прокоментував на підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський.
Дмитро Гордон запитав у президента України, чому до нього в команду «потрапляють не кращі, а гірші», що він думає про Миколу Тищенка і чи став Зеленський вироком для екс-президента Порошенка.
Я вже став його вироком. Але він це ще не усвідомив. Я думаю, він багато чого поганого зробив на посаді президента України. І я радий, що він не приходить до мене. Мені так легше, — сказав президент Гордону.
Він визнав, що в українській політиці треба домовлятися, але він на таке неспроможний, хоча Порошенко нібито також пропонував союзницькі стосунки після програшу на виборах.
Найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина — це ніщо. Таке не можна виправити ані освітою, ані досвідом. Воно або є, або ні, — заявив президент.
Зеленський вважає, що є «реальним вироком для Порошенко, оскільки пішов у президенти».
Глава держави не відповів на питання, чому його попередник на волі і сказав, що «його наздожене карма».
Зеленський також зазначив, що йому часом буває соромно за тих, хто з ним прийшов до влади. Але вважає, що людям, якщо вони не злочинці, варто давати другий, а часом і третій шанси.
Часом шкодую про це. Але сам несу за них відповідальність. Еволюційне очищення Ради відбувається і наступний парламент буде ще чистішим. Щодо Тищенка, то по ньому було засідання партії «Слуги народу». Правильно, що йому дали другий шанс, — розповів Зеленський.