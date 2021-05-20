Зеленский. Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n154921-prykol-u-den-narodjennya-prezydent-pro-vechirku-u-kvartyri-druga-kolomoyskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, назвав «приколом» на день народження вечірку у квартирі друга олігарха Ігоря Коломойського.

Український лідер заявив, що квартира Тимура Міндіча розташована в тому ж будинку, що і столична квартира самого президента. Таку заяву він зробив під час прес-конференції сьогодні, 20 травня.

Зеленський розповів, що Тимур Міндіч є не тільки партнером Ігоря Коломойського, а й комерційним директором «Студії Квартал 95». У день народження лідера держави він організував вечірку-сюрприз у сусідній квартирі.

У акторів «Кварталу» і Міндіча близькі, теплі відносини. Я святкував день народження у своїй квартирі. Вони влаштували мені сюрприз і попросили піднятися у квартиру Міндіча, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відсвяткував свій 43-й день народження у фешенебельній квартирі товариша Ігоря Коломойського Тімура Міндіча. Святкування тривало майже вісім годин і зібрало понад 20 гостей.