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Ракурс
Зеленский. Фото: Депо

Прикол у день народження — президент про вечірку у квартирі друга Коломойського

20 тра 2021, 14:16
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Володимир Зеленський, президент України, назвав «приколом» на день народження вечірку у квартирі друга олігарха Ігоря Коломойського.

Український лідер заявив, що квартира Тимура Міндіча розташована в тому ж будинку, що і столична квартира самого президента. Таку заяву він зробив під час прес-конференції сьогодні, 20 травня.

Зеленський розповів, що Тимур Міндіч є не тільки партнером Ігоря Коломойського, а й комерційним директором «Студії Квартал 95». У день народження лідера держави він організував вечірку-сюрприз у сусідній квартирі.


У акторів «Кварталу» і Міндіча близькі, теплі відносини. Я святкував день народження у своїй квартирі. Вони влаштували мені сюрприз і попросили піднятися у квартиру Міндіча, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відсвяткував свій 43-й день народження у фешенебельній квартирі товариша Ігоря Коломойського Тімура Міндіча. Святкування тривало майже вісім годин і зібрало понад 20 гостей.

Джерело: Ракурс


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