Зеленский. Фото: Депо

https://racurs.ua/n154921-prikol-v-den-rojdeniya-prezident-o-vecherinke-v-kvartire-druga-kolomoyskogo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал «приколом» на день рождения вечеринку в квартире друга олигарха Игоря Коломойского.

Украинский лидер заявил, что квартира Тимура Миндича расположена в том же здании, что и столичная квартира самого президента. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции сегодня, 20 мая.

Зеленский рассказал, что Тимур Миндич является не только партнером Игоря Коломойского, но и коммерческим директором «Студии Квартал 95». В день рождения лидера государства он организовал вечеринку-сюрприз в соседней квартире.

У актеров «Квартала» и Миндича близкие, теплые отношения. Я праздновал день рождения в своей квартире. Они устроили мне сюрприз и попросили подняться в квартиру Миндича, — рассказал глава государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отпраздновал свой 43-й день рождения в фешенебельной квартире товарища Игоря Коломойского Тимура Миндича. Празднование продолжалось почти восемь часов и собрало более 20 гостей.