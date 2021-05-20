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https://racurs.ua/n154920-stepanov-konfliktoval-zelenskiy-ob-otstavke-ministra.html

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Причины увольнения министра здравоохранения Максима Степанова, главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко объяснил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль больше не мог работать со Степановым. Сам Зеленский не вмешивался в ситуацию долгое время, но был на стороне Шмыгаля. Об этом президент заявил 20 мая во время пресс-конференции на территории авиазавода «Антонов».

Это правда, премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения господином Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию довольно долгое время, я боялся дестабилизации в коварное время менять министра здравоохранения. И довольно долго я был против именно из-за дестабилизации. Осложнение их отношений, я знаю детали — почему, за что. В этой ситуации я был полностью на стороне премьер-министра Украины, — отметил он.

Зеленский пояснил, что Степанова уволили сейчас, потому что правительство не могло больше работать в таком режиме. Также президент подтвердил, что у Степанова был конфликт с департаментами и главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Также украинский лидер добавил, что уволенные министры Владислав Криклий и Игорь Петрашко останутся в команде — Криклий в скором времени получит новую должность, а Петрашко — будет работать в Офисе президента и будет отвечать за земельную реформу и координировать ее.

Напомним, новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Верховной Раде пообещал «другую готовность к пандемии осенью» и развертывание собственного производства вакцины.