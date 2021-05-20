Зеленский рассказал, пойдет ли на второй президентский срок

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n154919-zelenskiy-rasskazal-poydet-li-na-vtoroy-prezidentskiy-srok.html

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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 мая, на территории авиазавода «Антонов», достаточно уклончиво ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

По словам Зеленского, еще «рано отвечать» на этот вопрос.

Стоит добавить, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский заявлял, что идет только на один президентский срок. Однако впоследствии от его окружения начали звучать заявления, что одного президентского срока не хватит, чтобы завершить начатое.

Так, 13 марта глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что члены партии намерены призвать Зеленского баллотироваться на второй срок.

Напомним, Зеленский сегодня рассказал о приоритетах своей политики.