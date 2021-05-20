Зеленський розповів, чи йтиме на другий президентський термін

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154919-zelenskyy-rozpoviv-chy-ytyme-na-drugyy-prezydentskyy-termin.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, під час прес-конференції, яка відбувається сьогодні, 20 травня, на території авіазаводу «Антонов», досить ухильно відповів на питання, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

За словами Зеленського, ще «рано відповідати» на це запитання.

Варто додати, що під час виборчої кампанії у 2019 році Зеленський заявляв, що йде лише на один президентський термін. Проте згодом від його оточення почали лунати заяви, що одного президентського терміну не вистачить, щоб завершити розпочате.

Так, 13 березня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що члени партії мають намір закликати Зеленського балотуватися на другий термін.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні розповів про пріоритети своєї політики.