Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154910-my-buduiemo-krayinu-bez-viyny-zelenskyy-rozpoviv-pro-priorytety-svoieyi-polityky.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції, яка відбувається сьогодні, 20 травня, на території авіазаводу «Антонов», назвав пріоритети своєї політики.

За словами Зеленського, пріоритетами його політики є:

побудувати країну без олігархів;

провести судову реформу (нові закони про Вищу раду правосуддя, НАБУ, Вищу кваліфікаційну комісію суддів);

закінчити земельну реформу і інфраструктурні проєкти.

Але найголовніший пріоритет — ми будуємо країну без війни. Це складний шлях, не дуже швидкий, по цеглинах збираючи цей мир, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що мир має бути «міцний і назавжди».

І це залежить від міцності нашої армії. Вона повинна бути міцна на суші, воді, в повітрі, а зараз ми бачимо, що великі загрози і в кіберпросторі, — додав Зеленський.



Також Зеленський серед своїх головних завдань назвав боротьбу з олігархами — щоб «Україна була країною для 40 мільйонів людей, а не для сотні зі списку «Форбс»

Зеленський наголосив, що потрібно багато зробити, щоб Україна стала «країною мрії».