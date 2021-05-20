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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Ми будуємо країну без війни — Зеленський розповів про пріоритети своєї політики

20 тра 2021, 12:42
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Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції, яка відбувається сьогодні, 20 травня, на території авіазаводу «Антонов», назвав пріоритети своєї політики.

За словами Зеленського, пріоритетами його політики є:

  • побудувати країну без олігархів;
  • провести судову реформу (нові закони про Вищу раду правосуддя, НАБУ, Вищу кваліфікаційну комісію суддів);
  • закінчити земельну реформу і інфраструктурні проєкти.

Але найголовніший пріоритет — ми будуємо країну без війни. Це складний шлях, не дуже швидкий, по цеглинах збираючи цей мир, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що мир має бути «міцний і назавжди».

І це залежить від міцності нашої армії. Вона повинна бути міцна на суші, воді, в повітрі, а зараз ми бачимо, що великі загрози і в кіберпросторі, — додав Зеленський.


Також Зеленський серед своїх головних завдань назвав боротьбу з олігархами — щоб «Україна була країною для 40 мільйонів людей, а не для сотні зі списку «Форбс»

Зеленський наголосив, що потрібно багато зробити, щоб Україна стала «країною мрії».

Джерело: Ракурс


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