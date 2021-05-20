Рейтинг Зеленського злетів на 10% менш ніж за місяць — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n154909-reytyng-zelenskogo-zletiv-na-10-mensh-nij-za-misyac-opytuvannya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, продовжує очолювати президентський рейтинг. За чинного лідера держави готові віддати свої голоси 30,2% українців серед тих, хто визначився.
Ще на початку травня за президента хотіли віддати свої голоси лише 20%. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Серед інших кандидатів у президенти електоральні вподобання розподілилися в такий спосіб:
- Петро Порошенко — 11,9%;
- Юрій Бойко — 11,9%;
- Юлія Тимошенко — 11,1%;
- Ігор Смешко — 7,6%;
- Євген Мураєв — 5,1%.
Якби в другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% — проголосували б за Петра Порошенка.
У випадку виходу до другого туру Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко — 62% на користь чинного президента, 38% — за лідера партії «Батьківщина». У випадку виходу до другого туру Юрія Бойка з главою держави, за Володимира Зеленського — 69%, лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» — 31%.
Опитування проводилося 16−18 травня серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення та складає 2 тис. 500 респондентів. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки номерів. Похибка складає не більше 2,0%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. За нього 6 травня готові були проголосувати 20% українців.