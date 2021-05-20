Зеленський. Фото: Главком

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, продовжує очолювати президентський рейтинг. За чинного лідера держави готові віддати свої голоси 30,2% українців серед тих, хто визначився.

Ще на початку травня за президента хотіли віддати свої голоси лише 20%. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Серед інших кандидатів у президенти електоральні вподобання розподілилися в такий спосіб:

Петро Порошенко — 11,9%;

Юрій Бойко — 11,9%;

Юлія Тимошенко — 11,1%;

Ігор Смешко — 7,6%;

Євген Мураєв — 5,1%.

Якби в другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% — проголосували б за Петра Порошенка.

У випадку виходу до другого туру Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко — 62% на користь чинного президента, 38% — за лідера партії «Батьківщина». У випадку виходу до другого туру Юрія Бойка з главою держави, за Володимира Зеленського — 69%, лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» — 31%.

Опитування проводилося 16−18 травня серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення та складає 2 тис. 500 респондентів. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки номерів. Похибка складає не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. За нього 6 травня готові були проголосувати 20% українців.