Фото: ufuture.com

https://racurs.ua/ua/n154920-stepanov-konfliktuvav-zelenskyy-pro-vidstavku-ministra.html

Ракурс

Причини звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова, глави Міністерства інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка пояснив президент Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль більше не міг працювати з Степановим. Сам Зеленський не втручався в ситуацію тривалий час, але був на боці Шмигаля. Про це президент заявив 20 травня під час прес-конференції на території авіазаводу «Антонов».

Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з Міністром охорони здоров’я паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію досить довгий час, я боявся дестабілізації в підступний час міняти міністра охорони здоров’я. І досить довго я був проти саме через дестабілізацію. Ускладнення їхніх стосунків, я знаю деталі-чому, за що. У цій ситуації я був повністю на боці прем'єр-міністра України, — зазначив він.

Зеленський пояснив, що Степанова звільнили зараз, бо уряд не міг більше працювати в такому режимі. Також президент підтвердив, що у Степанова був конфлікт з департаментами та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Також український лідер додав, що звільнені міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко залишаться в команді — Криклій незабаром отримає нову посаду, а Петрашко — працюватиме в Офісі президента та відповідатиме й координуватиме земельну реформу.

Нагадаємо, новопризначений міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Верховній Раді пообіцяв «іншу готовність до пандемії восени», розгортання власного виробництва вакцини.