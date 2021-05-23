Які вакцини ефективні проти індійського штаму, розповіли вчені. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі, а вчені продовжують вивчати ефективність препаратів щодо нових штамів COVID-19.

Британські вчені підтвердили високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти індійського штаму коронавірусу, повідомляє BBC.

Дослідження провели на 12 тис. 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1 тис. 54 належали до індійського штаму B.1.617.2. Згідно з результатами, дві дози Pfizer-BioNTech та AstraZeneca дають гарний захист як від індійського штаму, так і від британського.



Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через два тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму — у 93%), а вакцина AstraZeneca — у 60% випадків (проти британського штаму — у 66% випадків).



Водночас їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму — 50%. МОЗ Британії заявило, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня.

Нагадаємо, у ВООЗ заявляють, що всі офіційно затверджені вакцини від коронавірусу працюють проти всіх штамів, включно з тим, що поширюється в Індії.

Джерело: BBC