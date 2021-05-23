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Ракурс
Незвичайний талісман у вигляді кинджала археологи знайшли в Британії. Фото: 5 канал

Незвичайний талісман у вигляді кинджала археологи знайшли в Британії

23 тра 2021, 12:25
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Древній кинджал, якому близько 2 тис. років, археологи розкопали в Великій Британії.

Артефакт був спеціально закопаний в землю в Північному Ланкаширі. Про це пише видання Herald Scotland.

Вчені знайшли й інші предмети: точильний камінь з дрібнозернистого пісковику, веретено, зроблене з кам’яного вугілля, ігрову деталь, зроблену з глиняного посуду із зеленою глазур’ю, і дві монети XVII століття.

Але ось сам кинджал був захований в землі як талісман, оскільки люди вірили, що його особлива магія може захистити жителів села від різних проблем. Знахідка має дуже довгу історію, запевняють дослідники.


Нагадаємо, в Іспанії археологи знайшли давньоримську зброю — шоломи, мечі, кинджали та цінний щит. Зброю могли використовувати під час громадянської війни в 1 ст. до нашої ери.

Джерело:Herald Scotland

Джерело: Ракурс


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