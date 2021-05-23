Незвичайний талісман у вигляді кинджала археологи знайшли в Британії. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n155028-nezvychaynyy-talisman-u-vyglyadi-kyndjala-arheology-znayshly-v-brytaniyi.html

Ракурс

Древній кинджал, якому близько 2 тис. років, археологи розкопали в Великій Британії.

Артефакт був спеціально закопаний в землю в Північному Ланкаширі. Про це пише видання Herald Scotland.

Вчені знайшли й інші предмети: точильний камінь з дрібнозернистого пісковику, веретено, зроблене з кам’яного вугілля, ігрову деталь, зроблену з глиняного посуду із зеленою глазур’ю, і дві монети XVII століття.

Але ось сам кинджал був захований в землі як талісман, оскільки люди вірили, що його особлива магія може захистити жителів села від різних проблем. Знахідка має дуже довгу історію, запевняють дослідники.

Нагадаємо, в Іспанії археологи знайшли давньоримську зброю — шоломи, мечі, кинджали та цінний щит. Зброю могли використовувати під час громадянської війни в 1 ст. до нашої ери.

Джерело:Herald Scotland