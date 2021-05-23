Незвичайний талісман у вигляді кинджала археологи знайшли в Британії

Незвичайний талісман у вигляді кинджала археологи знайшли в Британіїhttps://racurs.ua/ua/n155028-nezvychaynyy-talisman-u-vyglyadi-kyndjala-arheology-znayshly-v-brytaniyi.htmlРакурс
Древній кинджал, якому близько 2 тис. років, археологи розкопали в Великій Британії.
Артефакт був спеціально закопаний в землю в Північному Ланкаширі. Про це пише видання Herald Scotland.
Вчені знайшли й інші предмети: точильний камінь з дрібнозернистого пісковику, веретено, зроблене з кам’яного вугілля, ігрову деталь, зроблену з глиняного посуду із зеленою глазур’ю, і дві монети XVII століття.
Але ось сам кинджал був захований в землі як талісман, оскільки люди вірили, що його особлива магія може захистити жителів села від різних проблем. Знахідка має дуже довгу історію, запевняють дослідники.
Нагадаємо, в Іспанії археологи знайшли давньоримську зброю — шоломи, мечі, кинджали та цінний щит. Зброю могли використовувати під час громадянської війни в 1 ст. до нашої ери.
Джерело:Herald Scotland