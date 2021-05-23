21 учасник ультрамарафону загинув через погану погоду в Китаї. Фото: CPF

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Під час ультрамарафону в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинула 21 людина через екстремально погану погоду.

Трагедія сталася в суботу, 22 травня, під час гірського забігу на дистанцію 100 км. Ще вісім зі 172 учасників марафону були доставлені в лікарні, повідомляють китайські ЗМІ.

Коли учасники перебували на відрізку 20−31 км дистанції, відбулося раптове погіршення погоди: почалися пориви шквального вітру, град і крижаний дощ, за короткий час різко впала температура повітря. Забіг був припинений.

В результаті широкомасштабної рятувальної операції, в якій брали участь понад 700 співробітників рятувальних служб, був евакуйований 151 учасник. Влада провінції створили спеціальну комісію для розслідування інциденту.

За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих — 31-річний спортсмен Лян Цзин, неодноразовий переможець ультрамарафонів і володар двох національних рекордів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області впала повітряна куля — в результаті інциденту одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.