Екстремальну космічну погоду прогнозують вчені

https://racurs.ua/ua/n154991-ekstremalnu-kosmichnu-pogodu-prognozuut-vcheni.html

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Екстремальну космічну погоду прогнозують вчені — дослідники на підставі архівних даних повідомили, що найближчий бурхливий період сонячної активності почнеться у 2025 році.

Сонячна активність визначає стан усього навколишнього простору — змінює потоки частинок і випромінювання, викликає різні геомагнітні ефекти на навколоземній орбіті. Космічна погода може впливати на здоров’я космонавтів на орбіті та роботу супутників. За словами команди вчених з Редінгського університету Британії під керівництвом Метью Оуенса, дані про активність Сонця і поведінку глобального магнітного поля Землі за останні 150 років свідчать про майбутній сплеск сонячної активності в районі максимуму 11-річного сонячного циклу, пише журнал Solar Physics.

Потужні геомагнітні бурі та інші екстремальні прояви космічної погоди варто очікувати, починаючи приблизно з 2025 року та аж до початку 2030-х років. В цей час польоти за межі навколоземної орбіти стануть особливо небезпечними для здоров’я людей.

Це дослідження може вплинути на місію NASA Artemis, в рамках якої планується доставити людей на Місяць у 2024 році, хоча політ і може бути відкладено до кінця 2020-х років… Місії, які готуються, ймовірно, варто прискорити, щоб уникнути періоду екстремальної космічної погоди, — констатують вчені.

Нагадаємо, найбільша з 2019 року магнітна буря планетарного масштабу була зареєстрована 12 травня 2021 року. Рівень геомагнітних збурень тоді досяг в максимумі бурі значення Kp=7 за дев’ятибальною шкалою. Магнітні бурі такого рівня здатні помітно впливати на енергетичні системи та космічні апарати на орбіті.

Джерело: Solar Physics