Экстремальную космическую погоду прогнозируют ученые

https://racurs.ua/n154991-ekstremalnuu-kosmicheskuu-pogodu-prognoziruut-uchenye.html

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Экстремальную космическую погоду прогнозируют ученые — исследователи на основании архивных данных сообщили, что ближайший бурный период солнечной активности начнется в 2025 году.

Солнечная активность определяет состояние всего окружающего пространства — меняет потоки частиц и излучения, вызывает различные геомагнитные эффекты на околоземной орбите. Космическая погода может оказывать влияние на работу спутников и здоровье космонавтов на орбите. По словам команды ученых из британского Редингского университета под руководством Мэтью Оуэнса, данные об активности Солнца и поведении глобального магнитного поля Земли за последние 150 лет свидетельствуют о будущем всплеске солнечной активности в районе максимума 11-летнего солнечного цикла, пишет журнал Solar Physics.

Мощные геомагнитные бури и другие экстремальные проявления космической погоды стоит ждать начиная примерно с 2025 года и вплоть до начала 2030-х годов. В это время полеты за пределы околоземной орбиты станут особенно опасными для здоровья людей.

Это исследование может повлиять на миссию NASA Artemis, в рамках которой людей планируется доставить на Луну в 2024 году, хотя полет и может быть отложен до конца 2020-х годов… Готовящиеся миссии, возможно, следует ускорить, чтобы избежать периода экстремальной космической погоды, — констатируют ученые.

Напомним, крупнейшая с 2019 года магнитная буря планетарного масштаба была зарегистрирована 12 мая 2021 года. Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме бури значения Kp=7 по девятибалльной шкале. Магнитные бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы и космические аппараты на орбите.

Источник: Solar Physics.