Из-за изменений климата Мальдивы могут исчезнуть к концу века. Фото: http://dasha.ho.ua/

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Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата.

Через 70 лет страна рискует полностью потонуть из-за повышения уровня океана, вызванного глобальным потеплением, заявила министр окружающей среды и технологий Мальдивской Республики Аминат Шауна, сообщает CNBC.

Изменение климата реально, а мы — самая уязвимая страна в мире, — сказала министр.

Она отметила, что сегодня 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь 1 м над уровнем моря. Шауна также добавила, что на большей части суши наблюдаются наводнения, а также эрозия береговой линии.

Государство стремится стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов, чтобы убедить остальные страны последовать примеру. Также на островах применяются инструменты защиты прибрежных районов и развертываются программы по повышению устойчивости к наводнениям.

Согласно данным Всемирного экономического форума, к 2050 году перемены, связанные с глобальным потеплением, затронут около 80% людей в мире. Ученые считают, что к 2100 году уровень моря может повыситься на 1,1 м. Если их опасения подтвердятся, Мальдивские острова окажутся среди наиболее пострадавших.

Напомним, описания о жизни и «чудесах» святых в античные времена могут подтверждать изменения климата. Ученые нашли подтверждение того, что подобные рассказы отразили сведения об изменении окружающей среды в поздней итальянской античности, которые происходили в VI в. нашей эры.

Источник: CNBC