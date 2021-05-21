Без Медведчука Рада не может работать — фракция ОПЗЖ взяла на поруки кума Путина

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За Виктора Медведчука, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», поручились 26 нардепов.

Фракция Медведчука 21 мая пришла к нему на суд, чтобы требовать изменить меру пресечения своему лидеру.

С 13 мая кум президента РФ находится на круглосуточном домашнем аресте. Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают ходатайство об изменении меры пресечения. Нардепы написали заявления, в которых просят отдать Медведчука им на поруки. Части избранников народа суд разрешил выступить на заседании, сообщается в трансляции из суда.

В частности, выступили нардепы Юрий Бойко, Нестор Шуфрич и Василий Нимченко.

Шуфрич рассказал, что отсутствие Медведчука на заседаниях Рады создает серьезные неудобства, поскольку парламенту может не хватить именно его голоса, когда будут принимать важные решения — принимать закон, вносить изменения в Конституцию или объявлять импичмент президенту.

Народ Украины лишен через своего представителя исполнять властные полномочия. Медведчук не может выполнять свои обязанности, он был вынужден на этой пленарной неделе пропустить пленарные заседания парламента, — сказал в суде Шуфрич.

Нимченко сказал, что мера пресечения для Медведчука — это «издевательство над лидером ОПЗЖ, поскольку отсутствует состав преступления». Этот нардеп считает, что суд не принял во внимание человеческий фактор и высокие моральные качества Медведчука.

Нимченко также заявил, что Медведчук способствовал «выведению из плена боевиков более 500 украинских граждан».