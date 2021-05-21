Медведчук - Турчинов и Порошенко «дали добро» на переговоры с террористами

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Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене нардеп, 21 мая заявил, что экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время уполномочили его вести переговоры с террористами оккупационных образований Л/ДНР.

Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были предоставлены по мирному урегулированию сначала с мая месяца (2014 года) еще и. о. президента Турчиновым, потом уже президентом Порошенко. Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров Турчиновым и Порошенко, — рассказал о своем участии в переговорах по обмену пленными Медведчук перед началом судебного заседания, где оспаривается его домашний арест.

Кум Путина утверждает, что позже был уполномочен Трехсторонней контактной группой и СБУ, которая предоставила ему статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ.

Турчинов опроверг заявление Медведчука. Он заявил, что никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками политику не предоставлял.

Весной 2014 года у меня была встреча с Медведчуком, которого привел ко мне депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров… На что я сказал Медведчуку передать Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины, — заверил Турчинов.



Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. 13 мая Печерский райсуд назначил нардепу от ОПЗЖ круглосуточный домашний арест. Следствие считает, что Медведчук, среди прочего, договаривался со страной-агрессором о перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о подразделении ВСУ. 18 мая адвокаты подали апелляцию на решение Фемиды. Офис генпрокурора настаивает на содержании Медведчука под стражей с альтернативой залога в 300 млн грн.