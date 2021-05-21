Флаг Украины сорвал мужчина в центре Киева. Фото: te.20minut.ua

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В Киеве задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на улице Грушевского.

Нарушителем оказался уроженец Днепропетровской области. Его разыскала полиция, пообщавшись на месте происшествия со свидетелями, а также изучив записи с камер видеонаблюдения. Об этом информируют в пресс-службе полиции Киевской области.

Мужчина отказался объяснять мотивы своего поступка. По факту надругательства над государственным флагом в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.