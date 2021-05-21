В драку активистов и титушек Кивы вмешалась полиция под судом Медведчука

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Ракурс

Столкновения под Киевским апелляционным судом, где продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения для Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, произошли 21 мая между активистами, титушками Ильи Кивы и полицией.

В начале заседания к зданию суда пришли несколько десятков активистов Нацкорпуса, Движения сопротивления капитуляции и тп. Впоследствии митингующие скандируя «Кива — петух» попытались атаковать сторонников Медведчука, которые перекрыли въезд в суд. Однако их развела полиция, — рассказали в Watchers.Media.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. 13 мая Печерский райсуд назначил нардепу от ОПЗЖ круглосуточный домашний арест.

Следствие считает, что Медведчук, среди прочего, договаривался со страной-агрессором о перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о подразделении ВСУ.

18 мая адвокаты подали апелляцию на решение Фемиды. Офис генпрокурора настаивает на содержании Медведчука под стражей с альтернативой залога в 300 млн грн.