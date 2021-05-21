Сутички активістів з тітушками Киви припинила поліція під судом Медведчука

https://racurs.ua/ua/n154986-biyku-aktyvistiv-z-titushkamy-kyvy-prypynyla-policiya-pid-sudom-medvedchuka.html

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Сутички під Київським апеляційним судом, де триває розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід для Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, сталися 21 травня між активістами, «молодиками» Іллі Киви та поліцією.

На початку засідання до будівлі суду прийшли кілька десятків активістів з Нацкорпусу, Руху опору капітуляції тощо. Згодом мітингувальники скандуючи «Кива — пєтух» спробували атакувати прибічників Медведчука, які перекрили в’їзд до суду. Однак їх розборонила поліція, — розповіли у Watchers.Media.

Нагадаємо, 21 травня Київський апеляційний суд розглядає скаргу на запобіжний захід нардепа Віктора Медведчука у кримінальному провадженні щодо держзради і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. 13 травня Печерський райсуд призначив нардепу від ОПЗЖ цілодобовий домашній арешт.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища «Глибока» в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

18 травня адвокати подали апеляцію на рішення Феміди. Офіс генпрокурора наполягає на триманні Медведчука під вартою з альтернативою застави у 300 млн грн.