Фінал Євробачення 2021 – під яким номером виступатиме Go_A

https://racurs.ua/ua/n154984-final-ievrobachennya-2021-pid-yakym-nomerom-vystupatyme-go-a.html

Ракурс

Фінал Євробачення 2021 пройде вже цієї суботи, 22 травня. Український гурт Go_A представить свою пісню під номером 19.

У фіналі візьмуть участь по 10 країн, які набрали найбільше голосів у першому та другому півфіналах, повідомляють організатори конкурсу.

Також автоматично у фінал проходить учасник від минулорічної країни-переможця (цьогоріч — Нідерланди).

Також щороку до фіналу потрапляють учасники з країн «великої п’ятірки», які були засновниками конкурсу — Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина та Іспанія.

Відкриє фінал масштабного конкурсу Кіпр з піснею El Diablo. За ним виступлять учасники з Албанії, Ізраїлю, Бельгії та Росії. Перед Україною на сцену вийде Литва, а після — Франція. Завершить фінал пісенного конкурсу Сан-Марино.

Глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світі Afrojack разом зі співачкою Гленніс Грейс, яка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співаком Wulf та оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2021 відбувся 18 травня. Український гурт Go_A з піснею SHUM («Шум») за його результатами вийшов у фінал конкурсу.