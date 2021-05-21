Найкращий шкільний туалет обирають у Сумах

Фото: prom.st

https://racurs.ua/ua/n154983-naykraschyy-shkilnyy-tualet-obyraut-u-sumah.html

Ракурс

Конкурс на найкращий шкільний туалет пропонують проводити в українських школах.

Сумська обласна рада та управління молоді й спорту Сумської ОДА просить школи надсилати фото вбиралень для конкурсу «Найкраща туалетна кімната BEST WC-2021». Таку пропозицію розіслали директорам навчальних закладів регіону. Про це 21 травня повідомила депутат Верховної Ради Яна Зінкевич на власній сторінці у Facebook.

В описі конкурсу, який Зінкевич оприлюднила в мережі зазначається, що конкурс «Найкраща туалетна кімната» — це Всеукраїнський щорічний конкурс на кращу туалетну кімнату серед громадських установ державної та комунальної власності. Мета цього конкурсу — «сприяти впровадженню високих стандартів санітарних норм у публічних туалетних кімнатах та розвивати туалетну культуру в Україні».

Учасникам конкурсу пропонується відправити заявку і 5−6 фотографій туалету або короткий відеоогляд туалетної кімнати. Організатори конкурсу обіцяють «престижну нагороду» — сертифікат та наклейку «Краща туалетна кімната BEST WC-2021».

На сайті проекту зазначається, що BEST WC є соціальним проектом. У 2021 році він присвячений боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, до 8 березня в Києві в університеті телекомунікацій відкрили відремонтований жіночий туалет. «Урочистості» відбувалися в класичному варіанті — відкривали туалет із перерізанням червоної стрічки та оплесками.