Коли COVID-19 стане сезонною простудою, розповіли вчені

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Коли COVID-19 стане сезонною простудою, встановила міжнародна група дослідників з університету Юти у США на основі математичної моделі, яка врахувала динаміку зростання імунітету людей до коронавірусної інфекції. На їхню думку, впродовж наступного десятиліття вірус SARS-CoV-2 може ослабнути і трансформуватися у звичайну сезонну простуду.

Дослідники нагадали, що інші сезонні коронавіруси циркулюють у людській популяції вже тривалий час і не спричиняють серйозних епідемій на кшталт SARS-CoV-2, пише Medical Xpress.

Деякі дані свідчать про те, що один з цих коронавірусів раніше викликав значно важчу реакцію людських організмів, що призвело до пандемії «російського грипу» наприкінці 19 століття.

На початку пандемії ніхто раніше не бачив вірусу. Наша імунна система була не підготовлена… У міру того, як більше дорослих здобувають частковий імунітет через інфікування або вакцинацію, важкі форми перебігу хвороби майже зникають впродовж наступного десятиліття. Зрештою, єдиними людьми, які вперше піддадуться дії коронавірусу, будуть діти — вони, за своєю природою, менш схильні до важких захворювань, — пояснив керівник дослідницької групи університету Юти доктор Фред Адлер.

Науковці наголосили, що розроблена ними модель не враховує фактор мутації вірусу, і нові варіанти можуть змінити ситуацію. На думку вчених, потрібно з’ясувати, яка мутація вірусу збережеться в довгостроковій перспективі.

Наш наступний крок — це порівняння прогнозів нашої моделі з останніми даними про хворобу, щоб оцінити, в якому напрямку рухається пандемія й чи збільшується/зменшується частка легких випадків перебігу COVID-19, — підсумовує Адлер.

Джерело: Medical Xpress.