Когда COVID-19 станет сезонной простудой, рассказали ученые

https://racurs.ua/n154982-kogda-covid-19-stanet-sezonnoy-prostudoy-rasskazali-uchenye.html

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Когда COVID-19 станет сезонной простудой, установила международная группа исследователей из университета Юты в США на основе математической модели, которая учла динамику роста иммунитета людей к коронавирусной инфекции. По их мнению, в течение следующего десятилетия вирус SARS-CoV-2 может ослабнуть и трансформироваться в обычную сезонную простуду.

Исследователи напомнили, что другие сезонные коронавирусы циркулируют в человеческой популяции уже длительное время и не становятся причиной серьезных эпидемий в отличие от SARS-CoV-2, пишет Medical Xpress.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что один из этих коронавирусов ранее вызвал значительно более тяжелую реакцию организма, что привело к пандемии «российского гриппа» в конце 19 века.

В начале пандемии никто раньше не видел вируса. Наша иммунная система была не подготовлена… По мере того, как больше взрослых получают частичный иммунитет из-за инфицирования или вакцинации, тяжелые формы течения болезни почти исчезают в течение следующего десятилетия. В конце концов, единственными людьми, которые впервые подвергнутся действия коронавируса, будут дети — они, по своей природе, менее склонны к тяжелым заболеваниям, — пояснил руководитель исследовательской группы университета Юты доктор Фред Адлер.

Ученые отметили, что разработанная ими модель не учитывает фактор мутации вируса, и новые варианты могут изменить ситуацию. По мнению ученых, нужно выяснить, какая мутация вируса сохранится в долгосрочной перспективе.

Наш следующий шаг — это сравнение прогнозов нашей модели с последними данными о болезни, чтобы оценить, в каком направлении движется пандемия, а также увеличивается или уменьшается доля легких случаев течения COVID-19, — заключает Адлер.

Источник: Medical Xpress