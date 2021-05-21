Деды воевали — в России отданные в музей вещи фронтовика 9 мая нашли на свалке

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Ракурс

В Ростове-на-Дону нашли на помойке личные вещи и дневниковые записи Героя Советского Союза, боевого летчика Ивана Долгова.

Артефакты обнаружил местный житель прямо в День победы — 9 мая. Его внимание привлек парадный китель, который торчал из-под мусорных пакетов. Кроме формы в баках оказалась папка с рукописями и старыми фотографиями молодых советских воинов-победителей.

Полиция утверждает, что среди выброшенных вещей — китель с орденскими планками и уникальный архив с десятками фронтовых фотографий периода Второй мировой войны, сообщает телеканал «Царьград».

По словам родственников ветерана, вещи были переданы в середине девяностых в музей Ростовского инженерно-строительного института.

Дедушка решил передать в музей института свои архивы и китель. Звезда Героя доныне хранится в нашей семье, а для музея сделали муляж. Кстати, на найденном кителе звезды не было. Видимо, те, кто это сделал, рассчитывали поживиться, — рассказала внучка Долгова.

В музее утверждают, что таких экспонатов никогда не получали. Родственники фронтовика намерены разобраться, кто мог выбросить личные вещи летчика на помойку. Находку передали в Южный научный центр Российской академии наук.

По словам ученых, выброшенный архив является уникальным. Среди документов нашли даже неизданную рукопись фронтовых воспоминаний инженера-полковника в отставке Львовича «От Ростова до Праги», которые он написал в 1970 году.