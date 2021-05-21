Два гигантских астероида приближаются к Земле. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/n154980-dva-gigantskih-asteroida-priblijautsya-k-zemle.html

Ракурс

Два астероида пролетят мимо Земли в ближайшие сутки, 22 мая.

Космические камни 2021 KC и 2021 HJ2 приблизятся к планете ночью. Ученые отмечают, что диаметр астероида 2021 KC составляет между 53 и 120 м, что немного меньше высоты около 137 м пирамиды Хеопса в Гизе. Об этом сообщает Newsweek.

Этот астероид в 2.36 по киевскому времени максимально приблизится к Земле на расстояние около 3 млн км, что приблизительно восьмикратному расстоянию между Землей и Луной. Камень движется со скоростью 28 тыс. 342 км/ч.

Второй астероид 2021 HJ2 имеет диаметр между 51 и 110 м и приблизится максимально близко к планете в 3.18. Он пролетит мимо Земли на скорости 29 тыс. 611 км/час., а расстояние от планеты составит около 6 млн км.

Ученые NASA убеждают, что ни размер, ни расстояние до Земли астероидов не представляют угрозы для планеты.

Напомним, 14 мая мимо Земли пролетел крупный астероид 2015 KJ19, размер которого можно было сравнить с высотой пирамиды Хеопса. Диаметр необычного космического тела составлял от 88 до 200 м.