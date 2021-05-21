Саакашвили перечислил олигархов в Украине

https://racurs.ua/n154979-saakashvili-perechislil-oligarhov-v-ukraine.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ, заявил, что список украинских олигархов нужно расширять. Он выразил удивление из-за того, что в перечне топ-бизнесменов, для ограничения влияния которых на политику планируют принять специальный закон об олигархах, отсутствует агромагнат Андрей Веревский, контролирующий в Верховной Раде депутатскую группу «Доверие».

Об этом Саакашвили сообщил в телеэфире программы «Право на власть».

Я не хочу, чтобы получилось так, как раньше. У Виктора Януковича были свои олигархи и он «мочил» того же Петра Порошенко некоторое время, пока не договорились. Затем был Порошенко. У него были свои любимцы, в том числе и Виктор Медведчук, пожалуй самый любимый. И он мочил, среди прочего, и владельца этого телеканала (Игоря Коломойского — рел.), с которым у меня очень сложные отношения. А сейчас, чтобы не получилось так, что есть новый президент Зеленский и есть список олигархов, которых можно «мочить», а есть список людей, которых нельзя трогать, — сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, для председателя совета директоров агрохолдинга Kernel Веревского снизили НДС. Экс-президент Грузии спросил, можно ли считать этого топ-бизнесмена олигархом.