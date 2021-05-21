Саакашвілі перелічив олігархів в Україні

https://racurs.ua/ua/n154979-saakashvili-perelichyv-oligarhiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії й очільник Виконавчого комітету реформ, заявив, що список українських олігархів потрібно розширити. Він висловив подив через те, що у переліку топ-бізнесменів, для обмеження впливу яких на політику планують ухвалити спеціальний закон про олігархів, відсутній агромагнат Андрій Веревський, котрий контролює у Верховній Раді депутатську групу «Довіра».

Про це Саакашвілі повідомив в телеефірі програми «Право на владу».

Я не хочу, щоб вийшло так, як раніше. У Віктора Януковича були свої олігархи і він «мочив» того ж Петра Порошенка якийсь час, поки не домовилися. Потім був Порошенко. У нього були свої улюбленці, зокрема й Віктор Медведчук, мабуть найулюбленіший. І він мочив, серед іншого, й власника цього телеканалу (Ігоря Коломойського — рел.), з яким у мене вкрай складні відносини. А зараз, щоб не вийшло так, що є новий президент Зеленський і є список олігархів, яких можна «мочити», а є список людей, яких не можна чіпати, — сказав Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, для голови ради директорів агрохолдингу Kernel Веревського знизили ПДВ. Екс-президент Грузії запитав, чи можна вважати цього топ-бізнесмена олігархом.