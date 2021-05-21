У справі про збитий Іл-76 Верховний суд виправдав генерала Назарова, колаж — Ракурс

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Справу про збитий над Луганськом літак Іл-76 розглянув Верховний суд. Феміда задовольнила касацію генерал-майора Віктора Назарова, якого обвинувачували в службовому недбальстві, що призвело до збиття бойовиками літака з українськими десантниками.

Верховний суд визнав Назарова невинуватим і суд скасував рішення Павлоградського міськрайонного суду і Дніпровського апеляційного суду. Раніше Назаров отримав сім років позбавлення волі і програв апеляцію.

Згідно з рішенням Верховного суду, кримінальна справа закрита у зв’язку з невиявленням складу кримінального правопорушення.

Адвокат родин загиблих Віталій Погосян написав на сторінці у Фейсбук, що «тепер вироків по Іловайську та Дебальцево не буде». Родичі загиблих десантників на суді заявили, що шоковані рішенням, повідомляє «Суспільне».

Іл-76 збили 4 червня 2014 року поблизу Луганська з переносного зенітно-ракетного комплексу. Загинули 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу.

У 2017 році Павлоградський міськрайонний суд засудив Назарова, який у 2014 році очолював Штаб антитерористичної операції, до семи років ув’язнення. Генерал подав апеляцію, оскільки його захист наполягав на повторному дослідженні висновків військових експертиз. Адвокати знайшли розбіжності між висновками експертиз.

Коли апеляційний суд визнав правомірним рішення першої інстанції, Назаров подав касаційну скаргу.

На рішення суду відреагували у партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Євросолідарність». Там привітали ухвалу.

Справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака — Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже сім років намагаються перекласти на генерала Назарова відповідальність, — йдеться у заяві «ЄС».

Джерело: «Суспільне»