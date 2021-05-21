По делу о сбитом Ил-76 Верховный суд оправдал генерала Назарова, коллаж — Ракурс

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Дело о сбитом над Луганском самолете Ил-76 рассмотрел Верховный суд. Фемида удовлетворила кассацию генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняли в служебной халатности, что привело к сбиванию боевиками самолета с украинскими десантниками.

Верховный суд признал Назарова невиновным и отменил решение Павлоградского горрайонного суда и Днепровского апелляционного суда. Ранее Назаров получил семь лет лишения свободы и проиграл апелляцию.

Согласно решению Верховного суда, уголовное дело закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Адвокат семей погибших Виталий Погосян написал на странице в Фейсбук, что «теперь приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет». Родственники погибших десантников на суде заявили, что шокированы решением, сообщает «Суспільне».

Ил-76 сбили 4 июня 2014 года вблизи Луганска. В самолет попала ракета переносного ЗРК. Погибли 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа.

В 2017 году Павлоградский горрайонный суд приговорил Назарова, который в 2014 году возглавлял Штаб антитеррористической операции, до семи лет заключения. Генерал подал апелляцию, поскольку его защита настаивалиа на повторном исследовании выводов военных экспертиз. Адвокаты нашли разногласия между выводами экспертиз.

Когда апелляционный суд признал правомерным решение первой инстанции, Назаров подал кассационную жалобу.

На решение суда отреагировали в партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность». Там приветствовали решение.

Дело не имеет под собой никаких оснований, потому что главный виновник гибели самолета — Путин. Ведь именно он ведет войну против Украины. А российская пропаганда уже почти семь лет пытаются переложить на генерала Назарова ответственность, — говорится в заявлении «ЕС».

Источник: «Суспільне»