Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии с роем пчел (ФОТО)

Анджелина Джоли на фотосессии с пчелами. Фото: National Geographic

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Ракурс

Анджелина Джоли, известная американская актриса, сделала экстремальные фото ради спасения пчел.

Звезда Голливуда приняла участие в съемке экстремальной фотосессии с роем пчел для National Geographic. Журнал показал кадры, как по телу и лицу Джоли ползают пчелы. Фотосессия была приурочена ко Всемирному дню пчел, а актриса решилась на съемку ради спасения пчел. Об этом 21 мая сообщает National Geographic.

Мы так сильно переживаем за каждое событие, которое происходит в мире, что многие из нас чувствуют себя переутомленными из-за плохих новостей. Но одну плохую новость мы можем исправить, — рассказала актриса.

Для эффектных фото кожу Джоли намазали особым феромоном, который привлекает пчел. Актрисе пришлось застыть и в течение 18 мин. стоять неподвижно, пока по ней ползали десятки насекомых. Она была единственной, кто был на съемочной площадке без специального защитного костюма.

National Geographic также представил бэкстейдж-видео, в котором можно увидеть, как проходила работа на съемочной площадке.

Напомним, в мае 2021 года известная голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году, не завела ни одного любовника.

Источник: National Geographic